В Румынии в разгар лета выпал снег

Снегопад в разгаре лета. Он продолжался в румынских горах Бучеджи пятнадцать минут. Снег выпал над пиком Ому. Последний раз такое природное явление наблюдалось девять лет назад.

На прошлой неделе снег выпал над вершиной Петросу. Она находится в горном массиве Родна в Марамуреше.

Природные аномалии связаны с непогодой в некоторых регионах Румынии.

Желтый код метеоопасности в связи с ливнями, градом и сильным ветром объявлен в 11 уездах, в том числе в Галаце, Тулче, Бистрице и Яломице.

В Констанце и Бузэу сегодня объявлен оранжевый код. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится и в ближайшие дни.