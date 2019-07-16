Рухнувшее дерево повредило два автомобиля в столице

Неприятный сюрприз ждал сегодня двоих автовладельцев из Кишинева. На их машины, припаркованные во дворе, упало дерево. Местные жители говорят, что много раз обращались в зеленхоз с просьбой срубить черешню, но ответа не получили.

"В этом дереве было огромное дупло. Было понятно, что рано или поздно оно упадет, но нас не слушали".

"Одна из соседей написала последнюю жалобу недавно - четвертого июля. Дерево наклонилось еще три года назад, и с тех пор мы просили его спилить".

В зеленхозе при этом говорят, что жалоб не получали - по крайней мере в последнее время. Сотрудник предприятия, приехавший на место происшествия, сказал, что работает три месяца, и за это время не видел ни одного заявления от жильцов дома.

