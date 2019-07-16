"Вечно молодая" британка раскрыла секрет молодости

Одним из главных правил 56-летней женщины - пара коктейлей и дискотека с 23-летней крестницей.

Жительница Лондона 56-летняя Луиза Тейлор раскрыла свои секреты молодости. Об этом сообщает Daily Mail.

У британки трое детей, а недавно она попала в ДТП и повредила спину и четыре ребра. При этом Тейлор выглядит значительно моложе своих лет.

По словам женщины, она не отказывается от доступных бьюти-средств, для поддержания красоты. Но настоящий ее секрет в том, чтобы вести активную социальную жизнь. Так англичанка минимум три раза в неделю выбирается в город на ужин, театр или выпить пару коктейлей в клубе вместе с 23-летней крестницей, передает Корреспондент.

После аварии женщина начала практиковать рэйки - оккультную практику исцеления через прикосновения ладонями. Такая "медитация" на протяжении 30 до 60 минут помогает ей упокоить нервы, и расслабить тело.

Стоит отметить, что Тейлор 20 лет занимается пилатесом и тренируется от 20 до 40 минут ежедневно.