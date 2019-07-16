Лунное затмение 16 июля: где смотреть онлайн

"Коридор затмений" в этом месяце закроет "кровавое" лунное затмение, которое произойдет в ночь с 16 на 17 июля.

Полутеневое лунное затмение начнется в 21:43 по киевскому времени. В 23:01 событие перейдет в фазу частичного затмения, и к 00:31 достигнет своего пика, передает УНИАН.

Наблюдать явление смогут жители Австралии, Африки, Южной Америки, большей части Европы и Азии. Это астрономическое явление можно будет наблюдать и на территории Украины. Но затмение будет не полным, а частичным. Онлайн-трансляция начнется сегодня, 16 июля, в 21:30.

Астрологи предупреждают, что в день затмения нужно быть очень осторожными с мыслями и настраивать себя только на позитив, ведь в такой день мы сами программируем себе будущее.

Кроме того, по словам астрологов, лунное затмение 17 июля 2019 года станет "фатальным" для некоторых знаков Зодиака, то есть этот день во многом будет предопределять их судьбу. Осторожность в день лунного затмения стоит проявить четырем знакам Зодиака - Ракам, Львам, Девам и Скорпионам.





