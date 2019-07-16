Кишиневский самолет вернулся в аэропорт Домодедово с отказавшим двигателем

Вылетевший в Кишинев пассажирский самолет вернулся в аэропорт Домодедово, совершив посадку с одним работающим мотором.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, возникла вибрация в правом двигателе, после чего командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Он отключил двигатель и в 06:32 по московскому времени совершил посадку с одним работающим двигателем. В результате вынужденной посадки никто не пострадал, передает РИА Новости.

Оперативными службами проведен комплекс необходимых мероприятий для обеспечения посадки. Воздушная гавань работает в штатном режиме.