Прокуратура: Илан Шор покинул страну незаконно

Илан Шор покинул страну незаконно. Апелляционная палата Кагула, которая рассматривает его дело о мошенничестве и отмывании денег, не давала ему разрешения на выезд.

Кроме того, депутат не проходил таможенный и пограничный контроль. Прокуроры открыли уголовное дело по этому поводу. Они уже допросили нескольких сотрудников Кишиневского аэропорта.

За незаконное пересечение государственной границы грозит штраф до 37-ми с половиной тысяч леев, до 200 часов общественных работ или до двух лет тюрьмы. Адвокат Шора Юлиан Балан на телефонные звонки не ответил.

Не прокомментировали эту информацию и представители партии Шора.