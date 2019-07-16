Цены на овощи резко подскочили

Цены на овощи подскочили в разгар сезона. Продавцы признают - огурцы и помидоры сейчас вдвое дороже, чем в прошлом июле. Причина, по их словам - в нестабильной погоде, которая уничтожила большую часть урожая. Если в прошлом году килограмм помидоров и огурцов стоил в среднем восемь леев, сейчас - от 17 до 28.

"Объем продукции сократился. Если раньше с теплицы собирали около 100 ящиков огурцов, сейчас около 50."

"А как продавать дешевле? Через две недели и этой продукции не будет. В этом году прохладно, ночью холодно, днем тепло, вот и не растет ничего."

Некоторые продавцы все же продают товар дешевле, стараясь реализовать всю продукцию.

"Продаю подешевле потому что они были выращены в поле, долго не хранятся. Хочу, чтобы люди покупали, завтра привезу другие."

В то же время покупатели говорят, что подорожали не только огурцы и помидоры.

"Очень дорогие, особенно если учитывать наши зарплаты. В это время покупали по 7-8 леев, а сейчас посмотрите - 14."

"В прошлом году цены были ниже, уже можно было покупать огурцы по 6-7 леев, а сейчас по 15."

Продавцы же утверждают, что цены на перец, морковь и лук остались неизменными. Их продают в среднем по 11 леев за килограмм.