В Киеве женщина родила во дворе многоэтажки и ушла

Роженица родила ребенка за трансформаторной будкой и оставила его там. С сильным кровотечением женщину обнаружили в соседнем дворе.

Рано утром во вторник, 16 июля во дворе жилого дома в Дарницком районе Киеве обнаружили новорожденного ребенка. Младенец лежал на земле за трансформаторной будкой, сообщает Информатор.

Отмечается, что плач малыша услышали местные жители и позвонили в экстренные службы, передает Корреспондент.

По словам патрульных, женщина, которая живет на первом этаже дома, услышала детский плач. Когда она пошла на звук, то обнаружила младенца. Он лежал на земле за трансформаторной будкой.

Врачи в экстренном порядке доставили малыша в роддом, который находится по адресу Харьковское шоссе, 121. Правоохранители начали разбираться и выяснили, что приблизительно в это же время со двора соседнего дома госпитализировали женщину. Ее также доставили в роддом, так как у нее было серьезное кровотечение и признаки недавних родов. В разговоре с полицией она отрицала, что была беременна и родила ребенка. На данный момент жизни младенца ничего не угрожает, а роженица находится в больнице. У нее потеря крови.

При этом пострадавшая рассказала, где проживает, туда и отправился экипаж полицейских. По указанному адресу проживает семья женщины. Они подтвердили полицейским, что женщина действительно была беременна. Ранним утром она сказала, что неважно себя чувствует и выйдет подышать свежим воздухом.

Что происходило после того, как женщина вышла на улицу и по какой причине она оставила малыша на земле - будут выяснять правоохранители. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.