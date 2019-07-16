По словам известного ученого Бена Мура, без Луны нас всех не было бы.
Бен Мур - популяризатор науки и автор многих, преимущественно научно-популярных трудов о Земле, Вселенной. Кроме того, Мур профессор астрофизики в университете Цюриха.
Недавно вышла его работа "Луна: прошлое, настоящее и будущее", которая суммирует известные ученым факты о Луне, передает Униан.
Эта книга - лишь часть значительно большего по масштабу научной работы ученого. Главная цель публикаций - показать понимание происхождения и эволюции Вселенной", в частности то, как формируются галактики, звезды и планеты. В канун 50-летия "гигантского скачка для человечества", то есть высадки на Луну, DW побеседовала с Беном Муром.
По его словам, без Луны наша Земля не имела бы стабильности. "Без нашего естественного спутника наша планета постоянно беспорядочно крутилась и переворачивалась бы в космосе, что буквально за несколько тысяч лет привело бы к катастрофическим климатическим изменениям.
Сила притяжения Луны притягивает к себе поверхность нашей Земли, которая вращается, и эта сила заставляет Землю вращаться в "правильном" ритме. Кроме того, Луга помогает поддерживать стабильность нашего климата уже на протяжении 4,5 миллиарда лет существования нашей планеты", - заявил ученый.
Бен Мур считает, что вся эволюция на Земле была бы другой. "Представьте себе вот такую ситуацию: где-то поблизости теплого экватора или в океане зародилась жизнь, и тут вдруг Земля немного переворачивается, и эта ее часть за мгновение превращается в сплошной лед.
Поэтому при таких обстоятельствах крайне сложно представить себе, как наша сегодняшняя жизнь вообще смогло бы возникнуть и развиваться", - отметил астрофизик.
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