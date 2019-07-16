Ученые раскрыли связь между локализацией жира и болезнями

Американские ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна пришли к выводу, что жировые отложения в определенных частях тела могут многое рассказать о состоянии здоровья пожилых женщин с нормальным весом. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal.

Специалисты в течение 18 лет наблюдали за 2683 женщинами в постменопаузе. В начале исследования ни одна из них не страдала от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). К концу наблюдения были зафиксированы 202 сердечных приступа, в частности ишемическая болезнь сердца, а также 105 первых инсультов.

Оказалось, что испытуемые с высоким процентом жира вокруг талии чаще страдали от инсультов и приступов, в отличие от тех, у кого ее объем был в пределах нормы. Результаты исследования показали, четверть женщин с нормальным весом, но широкой талией почти в два раза чаще имели серьезные проблемы с сердцем по сравнению с 25% женщин, у которых на талии не было лишних складок, передает IZ.

Примечательно, что еще на 40% риск сердечных заболеваний был меньше у участниц эксперимента с отложениями жира на бедрах по сравнению с обладательницами узких бедер.

Больше всего риску приобрести ССЗ были подвержены те женщины, у кого основная масса жира откладывалась на животе в области желудка, а меньшая — в ногах. Так, эти испытуемые в три раза чаще рискуют получить сердечный приступ, чем женщины с распределением жира на разных частях тела. То есть снижение жировых отложений в брюшной полости может привести к улучшению состояния сердца.

По словам ученых, хотя в эксперименте ничего не сказано о молодых женщинах и мужчинах, причинно-следственные связи между отложениями жира и проблемами с сердцем прослеживаются и в раннем возрасте.

Ранее в июле ученые назвали легкий способ похудеть и оздоровиться. Для этого достаточно сократить ежедневный рацион на 300 ккал.