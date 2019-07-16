Сергей Сырбу: Правящая коалиция нарушает правила выдвижения новых членов ЦИК

Правящая коалиция нарушает правила выдвижения новых членов Центризбиркома. Об этом заявил демократ Сергей Сырбу. Он напомнил, что одного из кандидатов должна была выдвинуть оппозиция. А парламентское большинство, по его словам, игнорирует рекомендации Венецианской комиссии, на которые ссылалось при любом удобном случае.

"Есть рекомендации Венецианской комиссии, и Кодекс о выборах четко оговаривает, что членов Центризбиркома пропорционально выдвигает парламентское большинство и оппозиция. Этот принцип соблюдался всегда, но сейчас это не учитывают".

Глава юридической комиссии парламента Сергей Литвиненко заявления демократов пока не прокоментировал. На звонки он не отвечает.