ПСРМ, ППДП и ПДС выдвинули своих кандидатов в ЦИК

Решили повременить с деполитизацией государственных учреждений. Каждая из входящих в правящий альянс партий предложила своего кандидата в Центральную избирательную комиссию. Среди них значится и адвокат Андрея Нэстасе Думитру Павел. Он представлял интересы лидера ППДП, а также телеканала Jurnal TV. Список кандидатов опубликовал председатель юридической комиссии парламента Сергей Литвиненко.

В него также вошел и представитель социалистов, советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский. А партия ПДС предложила в качестве кандидата доктора права Дорина Чимила. Он также участвует в конкурсе на пост судьи Конституционного суда. Все три кандидатуры были рассмотрены на сегодняшнем заседании парламентской юридической комиссии.

Между тем, решение ППДП выдвинуть в ЦИК адвоката Андрея Нэстасе полностью противоречит данным им во время предвыборной кампании обещаниям. Тогда он выступал за полную деполитизацию государственных учреждений, в том числе Центральной избирательной комиссии. Это обязательство содержится и в так называемом проекте о деолигархизации, предложенном блоком ACUM. Его представители обязались заменить руководство ЦИК на независимых лиц, однако обещание нарушили.

Напомним, три вакансии в Центральной избирательной комиссии появились после того, как ее председатель Алина Руссу, вице-председатель Родика Чуботару и член ЦИК Юрий Чокан подали в отставку.