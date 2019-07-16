Туристы сняли игру со смертельным осьминогом

Туристы из Великобритании поймали маленького осьминога и поиграли с ним, не зная, что тот способен их убить.

Мужчины сняли на видео, как играют с небольшим осьминогом, который оказался смертельно опасен. Об этом пишет Daily Star.

Британские туристы Джон-Пол Леннон и Росс Саундерс отправились на уик-энд в Австралию. Они спросили у знакомых чего стоит опасаться в стране. Так, как в этот список не попали осьминоги, то парни осмелились поиграть с маленьким синекольчатым осьминогом, передает Корреспондент.

Туристы сняли на видео, как один из них бросает на руку другому осьминога. Мужчина не сразу дал разместить животное на своей руке, но все же сделал это.

Когда друзья показали ролик друзьям, то узнали, что поиграли со смертельно опасным животным.

Яд одного синекольчатого осьминога способен убить 26 взрослых человек. Кроме того, укус этих осьминогов неощутим, поэтому часто о попавшем в организм яде узнают слишком поздно.

Парни были ошеломлены и пошутили, что так они усвоили урок - не играть с дикой природой Австралии.