Ученые нашли новый вид белых карликов

Необычный белый карлик, который стремительно движется в сторону Млечного пути, смог пережить взрыв сверхновой.

Группа астрономов обнаружила необычного белого карлика LP 40−365, который смог пережить взрыв сверхновой звезды. В настоящее время он на очень высокой скорости движется к границам Млечного Пути. Об этом пишет Space.com.

По мнению авторов исследования, это небесное тело является "частично сгоревшими звездными остатками". По размерам и яркости он меньше обычного, и сформировался, предположительно, в результате вспышки сверхновой мощностью ниже средней, передает Корреспондент.

Этот "аномальный" белый карлик может быть не один. Используя данные космического телескопа Gaia Европейского космического агентства, авторы исследования также обнаружили три дополнительных звезды в других частях галактики со свойствами и траекториями, подобными LP 40-365.

Исследователи полагают, что эти четыре объекта могут представлять собой новый вид белых карликов, переживших взрыв, но все еще в значительной степени неповрежденных.