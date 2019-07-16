Президент Молдовы Игорь Додон собирается в Москву

Глава государства Игорь Додон совершит 17 июля визит в Москву, чтобы обсудить в том числе снижение цены поставки природного газа Республике Молдова. Президент Республики Молдова совершит визит в Россию

«Этот вопрос будет обсуждаться в дискуссиях с властями Российской Федерации, а также с руководством АО «Газпром». Возможный консенсус на этих переговорах позволит существенно снизить необходимость повышения тарифов на природный газ», - отметил Додон на своей странице в соцсети, передает МОЛДПРЕС.

Президент также сообщил, что кандидатом на должность председателя Административного совета «Молдовагаз» является Вадим Чебан.