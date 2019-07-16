Согласно результатам исследования, явление overtourism на данный момент распространилось уже на 63 страны, и его масштабы продолжают расти.
Британская туристическая компания Responsible Travel опубликовала глобальную онлайн-карту, на которой обозначены 98 популярных туристических направлений, ставших жертвами так называемого overtourism (излишнего наплыва туристов, создающего проблемы для нормальной жизни местного населения), передает Униан.
Об этом сообщает Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC). По итогам проведенных исследований, в компании пришли к выводу, что явление overtourism на данный момент распространилось на 63 страны, и его масштабы продолжают расти.
При этом отмечается, что карта ясно показывает, что проблема излишнего наплыва туристов не ограничивается такими популярными направлениями, как Венеция (Италия) или Барселона (Испания).
Также от overtourism страдают относительно малоизвестные места, как, например, немецкий остров Йюст или мексиканский город Реал-де-Каторсе, которые из-за своих небольших размеров не могут справиться со всеми желающими туристами.
Также на карту попали такие точки мира, как популярные города Париж (Франция), Амстердам (Нидерланды), Люцерн (Швейцария), Лиссабон (Португалия), Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния), Рейкьявик (Исландия), а также Люксембург, Фарерские острова, гора Эверест, природный парк Плитвицкие озера в Хорватии и другие. С подробной картой overtourism можно ознакомиться по ссылке.
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