Ангела Меркель и премьер-министр Молдовы Майя Санду сидя прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдовы Майя Санду, вопреки протоколу, сидя прослушали гимны стран перед переговорами в Берлине.

Изменение протокола официального мероприятия произошло уже во второй раз. По всей видимости, это связано с тем, что у канцлера уже несколько раз случались приступы дрожи, когда ей приходилось долго стоять. На прошлой неделе в Берлине Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также прослушали национальные гимны сидя.Тогда таблоид Bild сообщал, что протокол изменили по желанию Меркель, передает РИА Новости.



Впервые приступ сильной дрожи произошел у Меркель в Берлине в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием и отметила, что после выпитой воды ей стало гораздо лучше. После этого аналогичный приступ дрожи случился у канцлера во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.



Третий за три недели приступ дрожи случился у канцлера Германии на прошлой неделе во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Приступ продлился около минуты, однако был менее сильным, чем предыдущие.