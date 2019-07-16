Французские специалисты из университета Сорбонны оценили связь между употреблением сахаросодержащих напитков и риском развития рака, пишет MedicalХpress.
В основу исследования легли данные более 100 тысяч мужчин и женщин, средний возраст которых — 42 года. Все участники эксперимента заполнили вопросники, где указали свой выбор продуктов питания и напитков. Ученые следили за испытуемыми на протяжении 9 лет.
Оказалось, среднесуточное потребление сладких напитков выше у мужчин, чем у женщин: 90,3 мл против 74,6 мл. За время наблюдения было выявлено 2193 случаев рака: из них 693 — рак молочной железы, 291 — онкология простаты и 166 случаев — это колоректальный рак, передает Рамблер.
Исследование показало: употребление даже 100 мл сахаросодержащих напитков в день увеличивает риск развития любого вида рака на 18%, а рака молочной железы — на 22%. К сладким напиткам ученые отнесли фруктовые соки, газировку, сладкие молочные коктейли, энергетические напитки, а также чай и кофе с сахаром.
Предполагается, что сахар, содержащийся в фруктовых соках и газировке, негативно влияет на висцеральный жир, который является «подушкой безопасности» для жизненно важных органов. Кроме того, страдает уровень глюкозы в крови.
Специалисты советуют ограничить употребление напитков, содержащих сахар, следить за своим рационом, вести здоровый образ жизни и больше пить обычную воду.
Ранее Yellmed рассказывал о случае, когда диета на фруктовых соках спровоцировала нарушения в работе мозга.
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