Ученые придумали, как сделать Марс пригодным для выращивания растений

Для этого бесплодную планету придется завернуть в специальные листы, которые создадут необходимые условия для растений.

Для астронавтов будущего, которые отправятся на Марс, это точно хорошая новость. Когда они сядут за стол на бесплодной красной планете, было бы хорошо, если бы у них было много зеленых овощей. Жестокая марсианская среда всегда ставила под сомнение возможность заниматься там сельским хозяйством. Но ученые убеждены, что нашли решение для проблемы.

Нужно укрыть марсианскую поверхность листами материала, который может превратить холодные и сухие породы соседней планеты в пригодную для фермерства почву, передает УНИАН.

Как пишет The Guardian, листы так называемого «аэрогеля» повторяют земной парниковый эффект, когда энергия Солнца задерживается на планете из-за углекислого и других газов. Если такие листы правильно разложить на Марсе, они могут нагреть почву и расплавить достаточное количество льда на поверхности, чтобы растения оставались живыми.

«Если мы хотим построить устойчивую среду для жизни на другой планете с помощью современных технологий, этот подход может быть очень полезным. Он абсолютно масштабируемый.

Поэтому площадь покрытия может составлять от нескольких квадратных метров до крупных регионов на планете», - сказал Робин Ворсворт, который работал над разработкой листов в Гарвардском университете.

Если человечество решит расширить площадь своего существования за пределы Земли, как завещал физик Стивен Хокинг, ему придется освоить искусство выращивания продуктов питания в других мирах. Среда на Марсе этому совсем не способствует.

Планета бесплодная, сухая и постоянно бомбардируется радиацией. Грунт содержит потенциально токсичные химикаты. А тонкая атмосфера бедная на азот. В прошлом ученые и писатели-фантасты предлагали «тераформировать» другие миры.

Этот подход предполагает полную перестройку атмосферы. В 1971 году американский астроном Карл Саган допускал, что испарения льда на Северном полюсе Марса хватит, чтобы достаточное количество воды в атмосфере сделало свое дело.

Но более умеренные идеи предлагают создать теплицы. Листы аэрогеля не решают полностью все проблемы. Но они могут помочь в будущем создать плодородные оазисы на пустынной планете, на которых растения смогут пустить корни.