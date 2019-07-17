Игорь Додон:"Молдовагаз" должен возглавить Вадим Чебан

Заместитель башкана Гагаузии Вадим Чебан - действительно кандидат в председатели админсовета "Молдовагаз". Это подтвердил президент Игорь Додон, официально представивший кандидата министру экономики.

Информация о выдвижении Чебана появилась в прессе накануне. Сам он от комментариев отказался. Директора "Молдовагаз" назначает правительство, но кандидатуру должны согласовать с основным акционером - российским холдингом "Газпром". Игорь Додон написал в фейсбуке, что завтра собирается с рабочим визитом в Москву, где у него запланирована встреча с представителями "Газпрома". Ранее глава государства заявил о вероятном повышении тариф на газ на 35%. Министр экономики Вадим Брынзан тоже называл рост тарифов неизбежным.

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