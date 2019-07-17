Жители Каушанского района получают качественные медицинские услуги благодаря новому Центру общественного здоровья

Жители села Хаджимус Каушанского района теперь получают качественные медицинские услуги. Восемь месяцев назад здесь открылся новый Центр общественного здоровья. Возможным это стало благодаря внедрению проекта по укреплению мер доверия, внедряемого Программа развития ООН.

Число пациентов выросло за это время до трех с половиной тысяч. 600 из них - жители левобережья и соседних сел.

"Мы ходили к врачу в старое здание. Там было холодно, темно, изношенное оборудование. А здесь все новое и красивое."

"Там были плохие условия. В подвале вода. Не было такого качества, как сейчас."

"Это было трехэтажное здание,построенное на болотистой местности. Там всегда было влажно, везде плесень. Здание было большое, и обогреть его было невозможно. Да и газ был дорогой. Люди приходили лечиться, а получали еще больше недугов", - сказал мэр Хаджимуса Анатол Епуре.

В новом здание установили автономное отопление, провели водопровод и канализацию.

"Это небо и земля. Тепло. И мы экономим средства - используем на 40% меньше газа. И на электричество затраты снизились", - сказал семейный врач Еуджен Опинкэ.

В Центр ежедневно приезжают пациенты с левого берега Днестра.

"Приезжают из Гыски, Бендер. У нас зарегистрировались и четыре пациента из Слободзейского района", - отметила медсестра Елена Медведева.

На строительство и оснащение Центра семейных врачей Европейский союз выделил более 123 тысяч евро.

"Все граждане. независимо от мета жительства должны получать качественные медицинские услуги. Это крайне важно", - сказал менеджер проекта Фабьен Скаффер.

Центр семейных врачей в Хаджимусе один из 80 объектов, обновленных в рамках программы Евросоюза "Поддержка мер по укреплению доверия", направленной на сближение берегов Днестра.