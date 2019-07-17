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Премия "Эмми": сериал "Игра престолов" получил рекордные 32 номинации, "Чернобыль"- 19
// фото: открытые источники
10:35, 17 Jul 2019
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Сериал «Игра престолов» претендует на премию «Эмми» сразу в 32 номинациях, что является рекордом. Мини-сериал от HBO «Чернобыль» получил 19 номинаций.

Об этом сообщили во время трансляции, которую вела премия, пишет "Громадське". За звание лучшего драматического сериала «Игра престолов» поборется с такими шоу: «Лучше позвоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Вне», «Наследники», «Это мы», передает Униан.

В номинации лучший мини-сериал представлены «Чернобыль», «Фессо/Вердон», «Побег из тюрьмы Даннемора», «Острые предметы» и «Когда они нас увидят». В общем, после «Игры престолов», по количеству номинаций идет сериал «Удивительная миссис Мейзел» (20), а «Чернобыль» на третьем месте.

Среди стриминговых сервисов лидерами являются HBO (137 номинаций), Netflix (117) и NBC (58). «Эмми» — престижная американская телевизионная премия, которая считается эквивалентом «Оскара», который вручают лентам с большого экрана.




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