После политизации Центризбиркома и должности генерального секретаря правительства, альянс ПСРМ-ACUM подарил президенту Додону право назначить исполняющего обязанности генерального прокурора. Кандидатуру ему предложит Высший совет прокуроров. Свое решение депутаты парламентского большинства оправдывают якобы неоднозначностью Закона о прокуратуре.
"Надо устранить законодательный вакуум. Четкого регулирования назначения генерального прокурора нет. Это временное решение, которое обеспечит передачу управленческих функций на определенный период", - сказал депутат ПДС Серджиу Литвиненко.
Между тем депутаты ДПМ настаивают, что закон четко устанавливает сроки и условия назначения исполняющего обязанности генерального прокурора.
"В соответствии со вторым пунктом 11-й статьи Закона о прокуратуре, генеральный прокурор назначает своих заместителей, распределяет между ними сферы компетенции и определяет порядок его замещения заместителями в случае его отсутствия или невозможности исполнения им своих функций", - сказал депутат ДПМ Владимир Чеботарь.
"Это попытка нарушения и игнорирования Конституции. Попытка ограничения независимости судебной власти. Не подчиняйте генеральную прокуратуру политическому и парламентскому большинству", - сказал депутат ДПМ Серджиу Сырбу.
На прошлой неделе генпрокурор Эдуард Харунчен подал в отставку. По его словам, из-за целенаправленное давления со стороны правящего альянса.
11 июня депутаты ПСРМ-ACUM приняли в первом чтении поправки в Закон о прокуратуре, изменив процедуру назначения и увольнения главы ведомства. Конкурс на замещение должности генпрокурора теперь будет проводить не Высший совет прокуроров, а независимая комиссия.
Состав ВСП решено увеличить с 12 до 19 членов. Некоторых из них будут назначать по политическим критериям правительство и парламент.
Группа государств по борьбе с коррупцией ГРЕКО и специализированный комитет Совета Европы по предотвращению и борьбе с этим явлением выразила обеспокоенность отсутствием прозрачности и стремительностью принятия поправок в Закон о прокуратуре.
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ОВЕН
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ВЕСЫ
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СТРЕЛЕЦ
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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