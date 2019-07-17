Претор Рышкановки отправлен в отставку

Претор Рышкановки Николай Балаур отправлен в отставку. Приказ о его увольнении - без объяснения причин - подписал исполняющий обязанности мэра Адриан Талмач.

Как заявили в пресс-службе мэрии, градоначальник вправе принимать такие решения и не обязан их обосновывать.

Николай Балаур в свою очередь, объявил, что опротестует решение в суде. Претором он был назначен в начале 2017 года. На парламентских выборах 24 февраля баллотировался в депутаты от Демократический партии.