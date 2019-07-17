На заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам обсудили проблемы брокеров и страховщиков

Стремятся вернуть старые полномочия. Бывшие посредники в автостраховании пытаются убедить общество и новую власть в своей необходимости.

Проблемы брокеров и страховщиков обсудили на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Воспользовавшись возможностью они пожаловались на бывшее руководство страны, которое упразднило комиссионные для брокеров.

"Мы взвалили на страховщиков слишком большую ответственность. Это не дало потребителям никаких преимуществ", - сказала представитель брокерской конторы Юлия Даскэл.

"Мы не должны ограничивать мелкий и средний бизнес. Мы боролись за это еще с 2006 года, когда в силу вступил закон о страховой деятельности", - сказала представитель брокерской компании Кристина Долгих.

Некоторые страховщики заинтересованы в деятельности брокеров.

"Продажу страховок и деятельность посредников следует регулировать так, чтобы всегда оставались активы для покрытия возможных расходов", - сказала директор страховой компании Вероника Малкоч.

"Деятельность страховщиков и посредников тесно переплетена. Брокеры стали важными участниками рынка страхования", - сказал директор страховой компании Владимир Штирбу.

"Предлагая те или иные решения и политические инициативы нужно быть готовыми к тому, что кому-то это не понравится. Ведь мы пытаемся менять то, что уже устоялось", - сказал зампредседателя НКФР Юрий Филипп.

Напомним, с первого февраля Национальная комиссия по финансовому рынку запретила брокерам взимать комиссию за посредничество по внутренним и международным договорам обязательного страхования гражданской ответственности автотранспортных средств. Благодаря этому стоимость страховок снизилась на 15%.