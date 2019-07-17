Нейросеть научилась собирать кубик Рубика за 20 ходов

Алгоритм решения пригодится в высшей математике, ядерной физике, молекулярной биологии и других областях.

Ученые из Калифорнийского университета разработали искусственный интеллект, который научился собирать кубик Рубика эффективнее человека, сообщает Nature Machine Intelligence, передает Корреспондент.



Искусственная нейронная сеть DeepCubeA находит решение, двигаясь в обратном направлении. Она использует принципиально отличный от человеческой логики метод и "прокручивает" ходы в порядке – от уже сложенного кубика к первому ходу.



DeepCubeA собирала кубики Рубика на тестах в среднем за 20 ходов, избрав в 60,3% случаев наикратчайшее решение – в том числе, за рекордную одну секунду.

Мировой рекорд сборки человеком составляет около четырех секунд. Но решения человека менее эффективны, так как людям часто требуется около 50 ходов.