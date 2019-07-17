ООН: Каждая третья женщина становится жертвой насилия

Обеспечение сексуальных и репродуктивных прав женщин - важнейший инструмент в решении демографических проблем.

Женщины и девочки по-прежнему сталкиваются с дискриминацией и нарушением своих прав по всему миру, каждая третья женщина становится жертвой насилия. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Корреспондент.

"Каждая третья женщина в мире становится жертвой насилия. А в некоторых регионах мира, охваченных вооруженными конфликтами, этот показатель еще выше. 650 миллионов женщин выдали замуж детьми, ежедневно 500 женщин умирают из-за осложнений, связанных с беременностью и родами. Мы видим, как по всему миру происходит наступление на права женщин, в том числе – их репродуктивные права", - указал Гутерриш.

Глава ООН подчеркнул, что обеспечение сексуальных и репродуктивных прав женщин - важнейший инструмент в решении демографических проблем, которые могут стать препятствием на пути социального и экономического развития.