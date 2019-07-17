Ученые предсказали глобальную катастрофу из-за супервулкана

Мощное извержение может сильно повредить озоновый слой Земли и препятствовать его восстановлению.

В Институте физики атмосферы Китайской академии наук узнали, что извержение супервулкана может привести к глобальной катастрофе. Об этом сообщает Phys.org.

Ученые пришли к выводу, что мощное извержение вулкана может прервать природный процесс восстановления озонового слоя Земли, передает Корреспондент.

Специалисты изучили влияние вулканических газов на стратосферу. Если бы сейчас в атмосфере планеты оказалась половина всех озоноразрушающих веществ за 1990-е года, то уровень озона снизится бы на 6% по всему Земному шару и на 6,4% в тропических широтах.

При этом извержение супервулкана приведет к истончению озона на 2,5% в мире, и на 4,4% в тропиках. Кроме того, в вулканических газах содержится большое количество галогенов, которые также разрушают молекулы озона.

Ученые пока не знают, как тонкий слой озона в палеозойскую эру влиял на эволюцию живых организмов. Поэтому просчитать все последствия вулканической катастрофы для современных людей невозможно.