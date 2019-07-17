Еще четыре семьи стали участникам программы "The Moldova Project"

Еще четыре семьи стали участникам программы "The Moldova Project". Их дома в селе Жямэнэ Ново-Аненского района ремонтируют волонтеры.

"Крыша была очень старая, в доме постоянно шел дождь. Большое спасибо, у меня нет слов, чтобы передать, как я счастлива и довольна", - сказала жительница Жямэнэ Алена Абабий.

26-летняя мать-одиночка Алена Абаби унаследовала дом от бабушки с дедушкой. Ремонта в нем не было десятилетия.

А многочисленная семья Модвалэ ютилась в одной комнате. Теперь у них будет два жилых помещения и более просторная кухня.

"Снимаем штукатурку, проводим в дом водопровод, меняем пол. Из одной комнаты сделаем две, потому что старшие девочки хотят жить отдельно", - сказал жительница Жямэнэ Нина Модвалэ.

Учительница из Великобритании Левиз второй приезжает в Молдову волонтером.

"Я решила участвовать в этом проекте, потому что мне очень нравится помогать людям. Этот проект дает шанс на лучшую жизнь", - сказал волонтер из Великобритании Левиз.

Всего в этом году в рамках проекта отремонтируют дома девяти семей из Ново-Аненского и Хынчештского районов. В работах заняты шесть британских волонтеров, десять молдавских, а также квалифицированные рабочие.

"Мэрия коммуны Жямэнэ - наш партнер. А цель проекта сделать семьи, которым мы помогаем менее уязвимыми.Надеемся, теперь качество их жизни улучшится", - сказала координатор проекта Виктория Морозова.

Благотворительная программа по оказанию помощи социально-уязвимым слоям населения действует в нашей стране уже семь лет. За это время содействие получили почти 60 семей.