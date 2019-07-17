Бейонсе выпустила клип на саундтрек Короля Льва

Композиция артистки будет включена в альбом саундтреков под названием The Lion King: The Gift.

Певица Бейонсе выпустила новый клип на композицию Spirit, которая звучит в ремейке мультфильма Король Лев. Эта песня будет включена в альбом саундтреков The Lion King: The Gift.

Клип появился на официальном Youtube-канале исполнительницы, набрав 850 тысяч просмотров за день, передает Корреспондент.

Авторами композиции являются сама Бейонсе, а также Labrinth и ILYA. Ролик снимался в пустыне и содержит кадры из фильма Король Лев.