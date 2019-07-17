Соучредитель корпорации Microsoft опустился на третье место, уступив второе французу Бернару Арно.
Предприниматель Билл Гейтс впервые занял место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, которое ниже второго. За семилетнюю историю индекса это не наблюдалось ни разу. Об этом пишет Bloomberg.
Соучредитель корпорации Microsoft опустился на третье место, уступив второе французу Бернару Арно.
"Производитель предметов роскоши LVMH, принадлежащий Арно, достиг рекордной отметки в Париже и увеличил собственный капитал до 107,6 млрд долларов, опередив Гейтса более чем на 200 млн долларов", - отмечает издание, передает Корреспондент.
Только в 2019 году Арно добавил к своему состоянию 39 миллиардов долларов, что является самым большим индивидуальным показателем среди 500 человек в рейтинге Bloomberg.
Что касается первой позиции, то ее по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос.
ТОП-10 бизнесменов, вошедших в рейтинг:
Комментарии
- Супермаркет торговал кокаином в упаковках из-под стирального порошка
- Астролог назвал самые ленивые знаки Зодиака
- В Барселоне задержали мужчину, спрятавшего кокаин под париком
- Эксперты насчитали почти 100 популярных туристических направлений, не выдерживающих наплыва туристов
- Туристы сняли игру со смертельным осьминогом
- Решена загадка создания Стоунхенджа
- В Киеве женщина родила во дворе многоэтажки и ушла
- Лунное затмение 16 июля: где смотреть онлайн
- Опасные дыни и арбузы: медики назвали признаки отравления нитратами
- "Вечно молодая" британка раскрыла секрет молодости
- Европу охватили лесные пожары
- Александр Слусарь: Влад Филат в 2013 году заблокировал решение по спасению Băncа de Economii
- Украли бронзовые венки с мемориала "Вечность"
- Мальчику из столичного пригорода поставили диагноз "бешенство" после укуса собаки
- В странах Южной Азии более 100 человек стали жертвами наводнений
- Цены на овощи резко подскочили
- В Киеве женщина родила во дворе многоэтажки и ушла
- Кишиневский самолет вернулся в аэропорт Домодедово с отказавшим двигателем
- Парламент назначил трех новых членов ЦИК
- Чем грозит гипертония в молодости
- В Молдове с 1 января 2020 года вырастут налоги
- Астролог назвала пять знаков Зодиака, которым повезет в июле
- Астролог назвал самые умные знаки Зодиака
- Почти в 40% жилых домов в Молдове обнаружена повышенная концентрация радиоактивного природного газа радона
- В Израиле объявлен приговор гражданке Украины, убившей годовалую дочь молдавских мигрантов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возрастет вероятность отравления. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День в целом благоприятен. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День в целом благоприятен. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День в целом благоприятен. Возможны приятные приключения. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
|Banca Nationala a Moldovei