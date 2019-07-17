Билла Гейтса "подвинули" в рейтинге миллиардеров

Соучредитель корпорации Microsoft опустился на третье место, уступив второе французу Бернару Арно.

Предприниматель Билл Гейтс впервые занял место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, которое ниже второго. За семилетнюю историю индекса это не наблюдалось ни разу. Об этом пишет Bloomberg.

Соучредитель корпорации Microsoft опустился на третье место, уступив второе французу Бернару Арно.

"Производитель предметов роскоши LVMH, принадлежащий Арно, достиг рекордной отметки в Париже и увеличил собственный капитал до 107,6 млрд долларов, опередив Гейтса более чем на 200 млн долларов", - отмечает издание, передает Корреспондент.

Только в 2019 году Арно добавил к своему состоянию 39 миллиардов долларов, что является самым большим индивидуальным показателем среди 500 человек в рейтинге Bloomberg.

Что касается первой позиции, то ее по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос.

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