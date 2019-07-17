Байкеры требуют прозрачного расследования аварии с участием полиции, в котором погиб мотоциклист

Байкеры требуют прозрачного расследования обстоятельств аварии с участием патрульных инспекторов, в которой погиб мотоциклист. Накануне они провели акцию протеста перед зданием Генерального инспектората полиции и подписали коллективную петицию.

"Мы требуем проведения комплексного, прозрачного и беспристрастного расследования. Виновные должны быть наказаны, согласно закону."

"Маневр, который применили полицейские, привел к аварии, он был неправильным и противозаконным."

"Это должен быть открытый процесс. Все хорошо знают, что полицейские поддерживают своих, но мы хотим, чтобы процесс был максимально открытым."

Пострадавший в аварии Николае Лупашку поблагодарил байкеров за поддержку.

"Спасибо коллегам за оперативную организацию акции протеста против отношения полицейских к мотоциклистам", - сказал пострадавший Николае Лупашку.

Руководство ГИП согласилось побеседовать с протестующими, однако не смогло представить подробностей дела.

"Нам не известны обстоятельства аварии и какие следственные мероприятия были проведены на месте происшествия", - сказал и.о. начальника ГИП Георге Балан.

Не известно временному руководителю ГИП и о том, отстранен ли предполагаемый виновник аварии от полицейской работы на время следствия.

"Сейчас я не готов ответить на этот вопрос. Идет внутреннее расследование", - сказал и.о. начальника ГИП Георге Балан.

Между тем глава Комратской прокуратуры сообщил в передаче "День за днем" на телеканале "Публика", что полицейского, который находился за рулем полицейской машины еще не допрашивали.

Также неизвестна судьба пропавшего видеорегистратора с мотоцикла погибшего. Он мог бы пролить свет на обстоятельства аварии.

ДТП произошло в воскресенье около одиннадцати вечера близ села Кирсово. Четыре мотоциклиста направлялись в Комрат, когда перед ними на встречной полосе возникла патрульная машина полиции.

"Они включили мигалку и резко выехали на нашу полосу. Для нас было слишком поздно. Меня отбросило метров на 20-30", - сказал пострадавший Николае Лупашку.

В результате столкновения один мотоциклист получил травму, другой скончался в больнице.

Пресс-релиз полиции об этом ДТП появился лишь через 12 часов. В нем отмечалось, что полицейская машина находилась на встречной полосе частично.