Компания Илона Маска Neuralink впервые показала разработки

Презентация призвана была не просто продемонстрировать достижения, но организована с целью вербовки больших умов

Компания Neuralink Илона Маска, разрабатывающая нейроинтерфейс, частично продемонстрировала технологии, которые она разрабатывает впервые. Об этом пишет The Verge.

Ключевая задача разработчиков состоит в том, чтобы в конечном итоге начать имплантацию устройств парализованным людям, позволяя им управлять телефонами и компьютерами, передает Корреспондент.

Сам Илон Маск отметил, что презентация призвана не просто продемонстрировать достижения, но организована с целью вербовки больших умов и смелых ученых.

Преимуществом разработок компании является то, что в них используются гибкие "нити" (потоки), которые с меньшей вероятностью могут повредить мозг, чем материалы, используемые в настоящее время в интерфейсах машин для мозга. Эти потоки также создают возможность передачи большего объема данных.

Из-за гибкости волокон, их довольно трудно имплантировать. С этой целью компания разработала нейрохирургического робота, способного вводить по шесть нитей в минуту. Этот робот совмещает функции швейной машины и микроскопа.

Также Neuralink разработала кастомный чип, умеющий читать, очищать и усиливать сигналы с мозга. В настоящее время он передает сигналы, используя провода. Однако в будущем разработчики планируют отказаться от проводов и разработать альтернативную систему.

При этом, непосредственно в человеческий мозг ученые хотят проникнуть не путем вскрытия, а с помощью лазерного луча. Эксперименты в этой области уже проводились представителями компании в тандеме с нейробиологами Стэнфордского университета.

Илон Макс также заявил, что технологии, разрабатываемые его компанией, прошли успешное тестирование на обезьяне.