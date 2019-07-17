Пассажиры самолета, который вернулся в аэропорт Домодедова по техническим причинам, прибыли в Кишинев только под вечер

Пассажиры самолета, который был вынужден вернуться в аэропорт Домодедова по техническим причинам, прибыли в Кишинев только под вечер. Они не скрывали эмоций, говоря о том, что им пришлось пережить рано утром.

Самолет авиакомпании Air Moldova вылетел из Москвы в Кишинев по расписанию. На борту было 167 пассажиров, в том числе трое маленьких детей. Вскоре после взлета пилоты заметили вибрацию в правом двигателе, а пассажиры увидели вспышку пламени. "Пилоты после взлета заметили легкую вибрацию в одном из двигателей и сразу решили вернуться обратно. Пассажиров отправили в Кишинев другими рейсами - в зависимости от того, как срочно им нужно было вылететь". До экстренной посадки самолет два часа кружил над Москвой, вырабатывая топливо. В рабочем состоянии оставался только один двигатель. Пилоты сумели благополучно посадить лайнер. Никто из пассажиров не пострадал. Этот инцидент стал причиной задержки еще двух рейсов Москва - Кишинев.

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