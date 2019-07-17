Мальчику из столичного пригорода поставили диагноз "бешенство" после укуса собаки

Диагноз "бешенство" поставили 11-летнему мальчику из столичного пригорода. Сейчас он находится в детской инфекционной больнице. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Родители рассказали, что ребенка укусила бродячая собака. Случилось это в конце июня, но к врачам обратились только сейчас - когда состояние мальчика резко ухудшилось.

Вирус бешенства попадает в организм со слюной больного животного. Он поражает нервную систему. Если не принять меры вовремя, болезнь приводит к летальному исходу.