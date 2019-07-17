Александр Слусарь: Влад Филат в 2013 году заблокировал решение по спасению Băncа de Economii

Бывший премьер Влад Филат в 2013 году заблокировал решение по спасению Băncа de Economii, хотя тогда это было еще возможно. С таким заявлением выступил председатель комиссии по расследованию банковских хищений Александр Слусарь после слушаний экс-спикера парламента Игоря Кормана и бывшего председателя Админсовета BEM Виктора Бодю.

"Была возможность спасти BEM. Об этом просили представители Всемирного банка. Они считали, что капитализация этого финучреждения с дальнейшей приватизацией по реальной цене вполне осуществимы. Решение было заблокировано по политическим мотивам. Заблокировал его Влад Филат", - сказал вице-спикер парламента Александр Слусарь.

Адвокат Влада Филата Виктор Мунтяну в ответ на обращение нацих корреспондентов заверил, что прокомментирует это заявление только после консультаций с бывшим премьером.

Александр Слусарь также отметил, что пока не получил от прокуратуры подтверждений достоверности отчета Kroll 2, обнародованного бывшим мэром Бельц Ренато Усатым.

Следующее заседание парламентской комиссии по расследованию банковских хищений состоится в четверг. Будут заслушаны демократы Сергей Сырбу и Владимир Витюк, а также бывший депутат ПКРМ Олег Рейдман, который возглавлял первую комиссию, разбирашую банковскую кражу.