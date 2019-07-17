В Бразилии нашли фабрику, где делали поддельные Ferrari и Lamborghini

В момент задержания на нелегальном предприятии стражи порядка нашли восемь готовых суперкaров, а также комплектующие.

В бразильском городе Итажаи полицейские обнаружили фабрику по производству реплик автомобилей Ferrari и Lamborghini. Люксовые спорткары реализовывались по всей стране за восемь процентов от стоимости реальной модели, передает Униан.

Заказ на продукцию можно было оставить через соцсети, сообщает Autonews со ссылкой на ND+. Владельцами предприятия оказались отец и сын, их имена не называются. Пока они отпущены под подписку о невыезде, а фабрика закрыта полицией.

В момент задержания на предприятии стражи порядка нашли восемь готовых суперкaров, а также комплектующие. Все они конфискованы полицией. Цены на автомобили начинались от 180 тыс. долларов.



В свою очередь, представители Ferrari и Lamborghini уже написали заявление в полицию о нелегальном копировании итальянских автомобилей. Однако, скорее всего, бразильских предпринимателей ожидает лишь крупный штраф.

Копирование экстерьеров популярных иностранных автомобилей распространено в Китае. Так, фирма Landwind выпускает компактный кроссовер, являющийся клоном Range Rover Evoque.

В свою очередь, компания Changan выпустила новую модель под названием X70A, которая представляет собой копию внедорожника Land Rover Discovery четвертого поколения. Кроме того, марка Zotye собирается выпустить точную копию купеобразного SUV компании Mazda — CX-4.