Названы симптомы, при которых следует немедленно обратиться к врачу

За повседневными заботами мы можем потерять контроль над своим здоровьем. Но на некоторые симптомы стоит сразу же обращать внимание.

Любой симптом, который появляется внезапно, означает, что вы должны обратить на него внимание, говорят эксперты. При этом медики выделяют несколько факторов, которые должны встревожить вас немедленно,передает Униан.

1. Сильная головная боль. Если боль проявляет себя так, что вы можете сравнить ее с ударом грома. Это может быть кровоизлиянием или микроинсультом.

2. Внезапная потеря слуха может иметь серьезные причины. У вас может быть опухоль слухового нерва. Потеря слуха в один момент также может быть признаком рассеянного склероза.



3. Вздутие живота, при котором вы ощущаете боль, поднимающуюся вверх. Если боль постоянная и резкая, вызывайте скорую - это может быть язва желудка.

4. Головокружение, которое усиливается, когда вы поворачиваете голову из стороны в сторону. Это может иметь неврологическую причину.

5. Проблемы с мочеиспусканием. Когда вы выпиваете достаточно большой объем воды, но не можете сходить в туалет, стоит подумать о грыже межпозвоночных дисков или камнях в почках, которые могли перекрыть каналы.



6. Боль в спине, когда она резкая и сопровождается приступом слабости. Отдельного внимания заслуживают симптомы, которые сопровождаются невозможностью контролировать позывы в туалет. Немедленно вызывайте врачей и обращайтесь в больницу.

7. Внезапная, даже краткосрочная потеря зрения или речи. Эти симптомы очень тревожны с точки зрения инсульта. Ранее врач объяснил "предсмертные" ощущения людей. Среди них - искаженное восприятие времени, увеличение скорости мышления, обострение чувств.





