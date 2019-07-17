За повседневными заботами мы можем потерять контроль над своим здоровьем. Но на некоторые симптомы стоит сразу же обращать внимание.
Любой симптом, который появляется внезапно, означает, что вы должны обратить на него внимание, говорят эксперты. При этом медики выделяют несколько факторов, которые должны встревожить вас немедленно,передает Униан.
1. Сильная головная боль. Если боль проявляет себя так, что вы можете сравнить ее с ударом грома. Это может быть кровоизлиянием или микроинсультом.
2. Внезапная потеря слуха может иметь серьезные причины. У вас может быть опухоль слухового нерва. Потеря слуха в один момент также может быть признаком рассеянного склероза.
3. Вздутие живота, при котором вы ощущаете боль, поднимающуюся вверх. Если боль постоянная и резкая, вызывайте скорую - это может быть язва желудка.
4. Головокружение, которое усиливается, когда вы поворачиваете голову из стороны в сторону. Это может иметь неврологическую причину.
5. Проблемы с мочеиспусканием. Когда вы выпиваете достаточно большой объем воды, но не можете сходить в туалет, стоит подумать о грыже межпозвоночных дисков или камнях в почках, которые могли перекрыть каналы.
6. Боль в спине, когда она резкая и сопровождается приступом слабости. Отдельного внимания заслуживают симптомы, которые сопровождаются невозможностью контролировать позывы в туалет. Немедленно вызывайте врачей и обращайтесь в больницу.
7. Внезапная, даже краткосрочная потеря зрения или речи. Эти симптомы очень тревожны с точки зрения инсульта. Ранее врач объяснил "предсмертные" ощущения людей. Среди них - искаженное восприятие времени, увеличение скорости мышления, обострение чувств.
Комментарии
- Билла Гейтса "подвинули" в рейтинге миллиардеров
- Супермаркет торговал кокаином в упаковках из-под стирального порошка
- Астролог назвал самые ленивые знаки Зодиака
- В Барселоне задержали мужчину, спрятавшего кокаин под париком
- Эксперты насчитали почти 100 популярных туристических направлений, не выдерживающих наплыва туристов
- Туристы сняли игру со смертельным осьминогом
- Решена загадка создания Стоунхенджа
- В Киеве женщина родила во дворе многоэтажки и ушла
- Лунное затмение 16 июля: где смотреть онлайн
- Опасные дыни и арбузы: медики назвали признаки отравления нитратами
- ДТП в Унгенском районе: мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии
- Граждане Молдовы погибли в страшном ДТП в Одесской области
- Мужчинам, укравшим из монастыря в Дрокии ценности на миллион леев, вынесли приговор
- Названы симптомы, при которых следует немедленно обратиться к врачу
- В Бразилии нашли фабрику, где делали поддельные Ferrari и Lamborghini
- Парламент назначил трех новых членов ЦИК
- Чем грозит гипертония в молодости
- Ангела Меркель и премьер-министр Молдовы Майя Санду сидя прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине
- Медики назвали две малоизвестные причины появления рака
- Ученые придумали, как сделать Марс пригодным для выращивания растений
- В Молдове с 1 января 2020 года вырастут налоги
- Астролог назвала пять знаков Зодиака, которым повезет в июле
- Астролог назвал самые умные знаки Зодиака
- Почти в 40% жилых домов в Молдове обнаружена повышенная концентрация радиоактивного природного газа радона
- В Израиле объявлен приговор гражданке Украины, убившей годовалую дочь молдавских мигрантов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возрастет вероятность отравления. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День в целом благоприятен. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День в целом благоприятен. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День в целом благоприятен. Возможны приятные приключения. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
|Banca Nationala a Moldovei