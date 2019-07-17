Мужчинам, укравшим из монастыря в Дрокии ценности на миллион леев, вынесли приговор

Судьи вынесли приговор двоим мужчинам, которые полгода назад украли из монастыря в Дрокиевском районе ювелирные изделия на сумму около миллиона леев. Один из них проведет в тюрьме восемь с половиной лет, а второй - семь.

Согласно прокурорам, кража произошла в начале апреля. Злоумышленников задержали с украденными вещами на автовокзале Сорок. Они свою вину признали. Приговор можно обжаловать.

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