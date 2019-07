Вице-президент компании Xiaomi Ману Кумар Джейн сообщил на своей Twitter-странице о выпуске лимитированной серии смартфонов Redmi K20 Pro (или Xiaomi Mi 9T Pro для европейского рынка). Эта модель станет самой дорогой в истории бренда. Об этом пишет GSMArena.

Модель получила название Redmi K20 Pro Signature Edition. Детальной информации о характеристиках смартфона пока нет, передает Корреспондент.

Известно, что устройство получил 6,4-дюймовый AMOLED-экран, разрешение которого - Full HD+. В основу гаджета лег процессор Snapdragon 855. Имеются также 48-мегапиксельная основная камера, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Стоимость смартфона, согласно информации издания, составит €6,200. Это объясняется тем, что смартфон позолоченный и инкрустированный алмазами.

