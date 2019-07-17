Президент недоволен работой ряда министерств в правительстве Майи Санду

В альянсе ПСРМ и блока ACUM снова проявились разногласия. Неформальный лидер социалистов Игорь Додон недоволен работой ряда министерств в правительстве Майи Санду. Но говорит, что пока готов закрыть на это глаза. Заявления прозвучали в эфире частного телеканала.

Игорь Додон дал понять, что многим назначенцам в кабмине недостает опыта.

Глава кабмина на заявления президента пока не ответила. В пресс-службе правительства заявили, что дадут комментарий после официального запроса. Вице-премьер Андрей Нэстасе, в свою очередь, уверяет, что никаких разногласий в коалиции нет.

- Нет никакого недопонимания. Спасибо.

- Так о чем говорил господин Додон?

- Спросите господина Додона.

В том же интервью Игорь Додон заявил, что проведет в Москве переговоры о новом контракте на поставку природного газа, хотя этот вопрос - из сферы полномочий правительства. На это Майя Санду тоже пока не ответила.