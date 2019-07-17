Предупреждение для молдавских туристов: На Грецию снова надвигается шторм

В Греции в ближайшее время продолжатся проливные дожди с грозами и градом, и ураганный ветер. Туристам рекомендуют воздержаться на некоторое время от поездок, в частности, на побережье Ионического моря, Пелопоннес, острова "Спорады" и Эвбеи.

На днях синоптики этой страны объявили штормовое предупреждение. Жертвами стихии стали шесть человек, в том числе граждане Румынии, России и Чехии. Более ста получили ранения. В министерстве иностранных дел Молдовы сообщили, что наши соотечественники не пострадали.

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