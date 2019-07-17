Женщина месяц склеивала случайно порезанные деньги

Жительница Южной Кореи по ошибке измельчила несколько банкнот в шредере, однако сумела их восстановить и заменить в банке. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

2 июня женщина случайно положила конверт, в котором было 11 банкнот по 50 тысяч вон в офисный шредер. Прежде, чем она осознала свою ошибку, устройство разорвало купюры на мелкие кусочки, передает Рамблер.

Отчаявшаяся кореянка попросила о помощи пользователей интернета. Ей рассказали, что банк принимает и обменивает только фрагменты банкнот, имеющие размер не меньше 80 процентов от оригинальной площади.

В течение месяца женщина тратила все свободное время на то, чтобы склеить купюры. Ей помогали муж и дочь.

В итоге банк принял собранные из мелких кусочков купюры и обменял их на новые. Упорство женщины восхитило ее начальника, в качестве поощрения он угостил ее обедом.

Рассказ женщины распространился по социальным сетям. Комментаторов восхитила усидчивость и целеустремленность кореянки. «Эта женщина может расследовать дела в полиции, если ей удалось склеить эти банкноты. Мое уважение!» — написал один из пользователей.