По данным шведских ученых, зубная эмаль разрушается из-за лимонной кислоты, которая входит в состав напитка.
Эксперты советуют добавлять в чай кальций, чтобы разрушительный эффект не имел серьезных последствий, передает Рамблер.
Надо отметить, каркаде во многих странах считается едва ли не лекарственным напитком, зачастую используется для похудения. Об этом сообщает glavufa.ru.
Шведские специалисты провели эксперимент, в ходе которого использовали различные стоматологические образцы: экспертов интересовало, как чай каркаде воздействует на эмаль зубов.
Образцы на несколько минут помещались в напиток, после чего были подвергнуты детальному изучению. Выяснилось, что каркаде даже более опасен для здоровья зубов, чем сладкие напитки и соки с большой концентрацией сахара.
Однако положительных свойств у такого чая гораздо больше. Эксперты советуют пить его для укрепления здоровья сердца, желудка.
Кроме того, употребление каркаде — отличный способ утолить жажду, а также усилить иммунитет. Готовить его следует, как и любой другой чай.
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