О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Чай каркаде может представлять угрозу для зубов 
// фото: Woman365.ru
16:28, 17 Jul 2019
просмотров 116 | комментариев 0

По данным шведских ученых, зубная эмаль разрушается из-за лимонной кислоты, которая входит в состав напитка.

Эксперты советуют добавлять в чай кальций, чтобы разрушительный эффект не имел серьезных последствий, передает Рамблер.

Надо отметить, каркаде во многих странах считается едва ли не лекарственным напитком, зачастую используется для похудения. Об этом сообщает glavufa.ru.

Шведские специалисты провели эксперимент, в ходе которого использовали различные стоматологические образцы: экспертов интересовало, как чай каркаде воздействует на эмаль зубов.

Образцы на несколько минут помещались в напиток, после чего были подвергнуты детальному изучению. Выяснилось, что каркаде даже более опасен для здоровья зубов, чем сладкие напитки и соки с большой концентрацией сахара.

Однако положительных свойств у такого чая гораздо больше. Эксперты советуют пить его для укрепления здоровья сердца, желудка.

Кроме того, употребление каркаде — отличный способ утолить жажду, а также усилить иммунитет. Готовить его следует, как и любой другой чай.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День в целом благоприятен. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возрастет вероятность отравления. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День в целом благоприятен. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День в целом благоприятен. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День в целом благоприятен. Возможны приятные приключения. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
Loading...