В мире стали реже инфицироваться ВИЧ

В настоящее время в мире насчитывается 37,9 миллиона носителей ВИЧ.

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД констатирует факт снижения случаев заражения ВИЧ. По данным специалистов, в 2018 году около 1,7 миллиона человек были заражены ВИЧ инфекцией. Как напомнили специалисты, число заболевших по сравнению с 2010 годом снизилось на 16%. По их мнению, сокращение распространения ВИЧ удалось достичь при помощи программ, которые применялись в странах Южной и Восточной Африки, передает MedikForum.

Они привели пример ЮАР, где число зараженных снизилось более чем на 40%. В докладе говорится, что опасения вызывают страны Восточной Европы и Центральной Азии, где количество новых случаев заражения превысило 29%. Также, отмечается в докладе, опасения вызывают страны Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки, где процент зараженных превысил 10%, передает Униан.

В настоящее время в мире насчитывается 37,9 миллиона носителей ВИЧ, из которых 1,7 миллиона — дети. О своей болезни проинформированы только 79% зараженных, поэтому смертность среди носителей еще высока.