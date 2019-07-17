Тариф на электроэнергию повысят в начале августа. Об этом заявил генеральный директор админсовета НАРЭ Вячеслав Унтилэ. Он отметил, что заявки поставщиков электроэнергии проанализируют, а окончательное решение вынесут девятого августа. При этом рост не превысит 10%.
"Сегодня-завтра мы еще будет рассматривать предложения, а в пятницу опубликуем на нашем сайте анализ. Мы покажем разницу между между требованиями поставщиков электроэнергии и ее стоимостью для потребителей, а также позицию НАРЭ по данному вопросу", - сказал гендиректор НАРЭ Вячеслав Унтилэ.
Вячеслав Унтилэ объяснил, что скорее всего, вернут тариф 2018 года, до того, как его снизили по инициативе тогдашнего премьера Павла Филипа. Тогда один киловатт для клиентов Gas Natural Fenosa стоил лей 99 банов, а стал дешевле на 20 банов. На 21 бан ниже стал тариф для жителей северных регионов страны. В то же время это снижение министр экономики Вадим Брынзан считает ошибочным.
"Еще тогда, в 2018 году и раньше, надо было принимать меры. Тариф тогда не нужно было снижать", - сказал министр экономики Вадим Брынзан.
Мы не смогли узнать мнение Павла Филипа по этому вопросу, так как демократ на наш телефонный звонок не ответил.
Вопрос о повышении тарифа на электроэнергию должен был стать предметом обсуждения парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. На заседание вызвали представителей НАРЭ и других экспертов. Но депутаты альянса Санду-Додона начали вспоминать другие проблемы, связанные с закупкой электроэнергии, и забыли о тарифах для граждан, что вызвало недоумение специалистов.
"Мы обсуждаем вопрос, который утратил актуальность три года назад. Мне бы хотелось верить в добрые намерения комиссии, видеть стремление продуктивно работать", - отметил эксперт по экономике Сергей Тофилат.
"Вы хотите сказать, что только вы работаете?", - возмутился депутат ППДП Кирилл Моцпан.
"Не знаю, как вам, а мне стыдно перед людьми. Здесь собрались более 20 человек, которые теряют время, чтобы прояснить вопросы, которые давно были решены", - сказал эксперт по экономике Сергей Тофилат.
Представители власти постоянно говорят о необходимости повышения тарифов на электроэнергию и другие услуги. И это несмотря на то, что раньше они требовали их снижения.
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