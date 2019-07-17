Ждали конкретных предложений о реорганизации мусорного полигона, а услышали лишь предвыборные лозунги. Встреча с местной администрацией и депутатами и сторонниками ПДС и ППДП стала для жителей Цынцарен разочарованием. Люди возмущены, что проблему свалки никто не решает.
- Мой дом на краю села. До свалки три километра. У меня просто нет слов, чтобы описать наше положение. Попробуйте попить воду из нашего колодца и вы поймете, что пить ее нельзя.
- Сейчас нигде в Молдове воду нельзя пить.
- Это меня не интересует, и пока я говорю, вам лучше помолчать.
Местные жители напрасно пытались объяснить депутату ПДС Владимиру Боле, что ситуация в Цынцаренах становится все хуже. Они так и не услышали ни одного конкретного предложения.
– Господин Нэстасе знает, что тут происходит?
- Я не знаю.
- А, не знаете!
"На 20 октября намечены выборы. Мне бы не хотелось об этом говорить, но похоже, что кто-то задолго до выборов начал предвыборную агитацию. Когда вы будете выбирать местный совет, хорошенько подумайте, за кого будете голосовать", - сказал депутат ПДС Владимир Боля.
Перевод обсуждения в политическую плоскость возмутил пришедших на встречу местных жителей.
"Они только обещают, но ничего не делают. Чтобы их выбрали, они много чего обещают, но потом так ничего и не выполняют".
"Скоро выборы, и они хотят, чтобы выбрали их. Думают только о том, как набить карманы, а чем тут люди дышат, их не интересует".
"Как усядутся в свои кресла, так и забывают о людях, о пенсионерах".
Глава Autosalubritate Евгений Аксентьев рассказал людям, что мэрия уже приобрела часть оборудования для модернизации мусорного полигона.
"Мы уже приобрели станцию стоимостью в 12 миллионов леев. Ее доставили в Кишинев. На проекта перечислили 1,5 миллиона, он будет готов 12 августа. До первого октября организуем тендер на проведение работ. Но нам еще понадобится 15 миллионов на ремонта дамбы", - сказал глава Autosalubritate Евгений Аксентьев.
Эта информация, по словам жителей Цынцэрен, уже не нова.
"Они давно нам обещают. Беда в том, что ничего не делается".
"Нужно просто закрыть эту свалку. Мы хотим сберечь здоровье, пить чистую воду. Мы уже старые, и нам все равно, но у нас есть внуки".
Люди говорят, что снова выйдут на протесты, если проблему не решат в ближайшее время.
Мусорный полигон в Цынцаренах был закрыт с 2010 по 2017-ый. Все это время мусор из столицы вывозили на свалку в Бубуечь.
Летом 2017-ого местные советники Цынцарен и столичные власти договорились возобновить вывоз отходов на полигон при условии, что ежегодно село будет получать по шесть миллионов леев на модернизацию инфраструктуры.
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