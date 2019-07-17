Независимый депутат Виорел Мельник отказался от своего мандата

Депутат Виорел Мельник отказался от своего мандата. Его беспокоит, то обстоятельство, что вместо претворении в жизнь обещанных реформ, нынешняя коалиция сосредоточилась на мести и стремится политическими средствами устранить неугодных, в том числе высокопрофессиональных специалистов.

В сообщении для прессы Мельник отмечает, что в создавшихся условиях роль и ценность независимых депутатов свелась к нулю. Он критически относится и к той поспешности с которой продвигаются новые законопроекты.

Игнорирование процедуры рассмотрения, обсуждения и принятия законопроектов рождает серьезные вопросы относительно их качества, отметил депутат. Виорел Мельник был избран в округе №48 с левого берега Днестра.

В соответствии с кодексом о выборах, самое позднее в течение трех месяцев, в данном округе должны быть организованны и проведены новые выборы.