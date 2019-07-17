На станциях техосмотра закончились наклейки на 2020 год

Беспрецедентная ситуация на станциях технического осмотра - закончились наклейки на 2020 год. В некоторых центрах последние раздали в середине мая. Решение проблемы нашли, но временное.

Водители возмущены, что им придется приезжать на станции еще раз. Многие опасаются проблем в дороге.

"Не могу в это поверить. И как мне доказать, что я прошел осмотр на 20-й год? Наклейку мне дали только за 19-й. Это неправильно".

"Это важно при поездках за границу. А мне нужно ехать к сестре в Украину. Так что возникает проблема".

В агентстве автотранспорта говорят, что наклейки печатали в Германии. А кризис возник из-за отказа поставщика продлевать контракт.

"Фирма из Германии поставила ультиматум. Они просили предоплату в размере 90%. Но закон запрещает предоплату в публичных закупках", - сказал представитель НААТ Сергей Турку.

Патрульные инспекторы говорят, что водителям, которым стикеров не досталось, боятся нечего.

"Это может стать причиной остановки автомобиля для проверки. Но если водитель может представить протокол о техосмотре, отсутствие наклейки нарушением не считается", - сказал патрульный инспектор Ион Гурдиш.

В агентстве автотранспорта, впрочем признают, - проблемы могут возникнуть, если водитель уедет из страны в этом году, а вернутся в следующем.

Впредь наклейки решили печатать в Молдове. Пополнить запас обещают максимум через месяц.