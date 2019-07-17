Нацбанк Молдовы не подтверждает и не опровергает подлинность Kroll-2, опубликованных Ренато Усатым

Нацбанк не подтверждает и не опровергает подлинность документов, опубликованных Ренато Усатым. Тот заявил, что получил полную версию второго отчета Kroll. А президент НБМ Октавиан Армашу уточнил, что оригинал отчета не видел, поскольку его отправили в генпрокуратуру еще в прошлом году.

"Я сообщил компании Kroll, что произошла утечка документов, и что нам неизвестно - подлинные они или нет. Они сказали, что не комментируют достоверность документов, о происхождение которых ничего не знают. Публикация документов вредит расследованию и снижает шансы на возмещение украденных средств", - сказал президент НБМ Октавиан Армашу.

В генеральной прокуратуре заявления Усатого тоже комментировать отказались. И уточнили, что не располагают данными о разглашении отчета, так как не были стороной контракта с компанией Kroll - договор заключал Нацбанк.

В числе тех, кого Ренато Усатый назвал причастными к банковским хищениям, была председатель Национал-либеральной партии Виталия Павличенко и ее муж Сергей.

Павличенко это опровергла и предположила, что речь идет о бизнесмене Сергее Павлущенко, приближенном Илана Шора. Она направила запросы в прокуратуру, Нацбанк и парламентскую следственную комиссию требуя проверить достоверность документов.